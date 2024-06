Dr João Batista Pinto Goiânia – Entenda a importância do ultrassom no pré-natal

O principal objetivo da ultrassonografia durante a gestação é avaliar o desenvolvimento do bebê e identificar possíveis anomalias ou complicações que possam comprometer a saúde do bebê ou da mãe.

Por Que Fazer Ultrassom?

Essas informações são essenciais para que os médicos possam tomar medidas preventivas ou corretivas, quando necessário. Algumas condições que o exame pode diagnosticar incluem:

Anomalias fetais: Malformações congênitas, hidrocefalia, entre outras.

Gestação múltipla: Requer acompanhamento mais rigoroso.

Pré-eclâmpsia: Condição grave caracterizada por hipertensão arterial e proteinúria.

Além disso, o ultrassom pré-natal permite determinar a idade gestacional com maior precisão, essencial para o acompanhamento do desenvolvimento fetal e planejamento do parto. Ele também detecta problemas relacionados à placenta, como a placenta prévia, que pode ser uma complicação séria.

O ideal é que as consultas pré-natais ocorram no mínimo seis vezes durante toda a gestação, com pelo menos três exames ultrassonográficos:

Início da gestação: Até a 14ª semana

Meio da gestação: Entre a 20ª e 24ª semana

Final da gestação: Entre a 28ª e 34ª semana

Acompanhe todas as etapas da gestação com seu médico para garantir uma gravidez saudável.

