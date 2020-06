Donald Trump ainda fala em cortar laços com a China

O presidente Donald Trump voltou na quinta-feira a falar em cortar os laços com a China, um dia após o representante comercial dos EUA Robert Lighthizer falar ao Congresso que não vai desaconselhar as economias dos EUA e da China como uma opção viável.

As duas grandes economias do mundo estão em desacordo com o tratamento da pandemia de Covid-19 e a decisão da China de impor legislação de segurança em Hong Kong, entre vários atritos que se agravaram neste ano.