Distrito Federal – Saúde investe R$ 79 milhões no Hospital do Mané Garrincha

Leitos estarão disponíveis para atendimento a pacientes com Covid-19

Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) dessa terça-feira (5). A Secretaria de Saúde investirá R$ 79.449.903 na contratação emergencial de 197 leitos para o hospital de campanha no estádio Mané Garrincha. O extrato do contrato de serviço de gestão integrada com a empresa responsável foi publicado na edição extra do(DODF) dessa terça-feira (5).

“Esse é mais um passo para o funcionamento do hospital de campanha no Mané Garrincha. Com a assinatura do contrato, em abril, as notas de empenho publicadas e a empresa cumprindo com cada fase do processo, teremos os leitos disponíveis assim que possível”, afirmou o secretário de Saúde, Francisco Araújo.

Ao todo, serão 173 leitos de enfermaria adulto sem suporte de oxigenoterapia, mais 20 de suporte avançado e quatro de emergência a serem estruturados no hospital de campanha. Todos disponíveis para atendimento a pacientes com Covid-19 pelo período de 180 dias, prorrogável por igual período.