Detran de Goiás realiza mais de 450 mil provas de direção em 2023

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) conduziu um total de 450.794 exames para candidatos que buscavam obter a Carteira Nacional de Habilitação em todo o estado. Mesmo enfrentando uma redução no número de examinadores, com a perda de 100 profissionais nos últimos 12 meses, esse número supera a média dos últimos três anos. A meta para os próximos anos é expandir o número de vagas e abranger mais municípios.

Durante o ano, foram realizadas, em média, 120 bancas de Legislação de Trânsito (LT) e 140 bancas de provas práticas de direção veicular a cada mês. Isso resultou no atendimento a um total de 162.142 candidatos que realizaram provas teóricas e 288.652 candidatos que fizeram provas práticas de direção.

Apenas no mês de dezembro, foram conduzidas 119 bancas examinadoras, com um total de 33.320 vagas para provas das categorias de quatro rodas (B, C, D e E) e 17.850 vagas para a categoria A (motocicleta). Essas bancas foram distribuídas em 90 municípios estratégicos para atender candidatos de todo o estado.

De acordo com o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, o objetivo é estender a presença das bancas examinadoras aos 246 municípios do estado, sempre que houver demanda. Ele destaca que o recentemente aprovado projeto na Assembleia Legislativa, que prevê a criação de 1000 cargos, juntamente com a iminente realização de concurso público, permitirá a expansão e descentralização dos locais de prova.

“Queremos oferecer mais conveniência e economia para todos os cidadãos, evitando que precisem se deslocar para outras cidades para realizar suas provas”, enfatiza o Delegado Waldir. Ele também observa que a tendência para o próximo ano é que a demanda por bancas examinadoras continue crescendo, devido à prorrogação dos processos em curso.

Recentemente, em 27 de dezembro, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estendeu os prazos para os processos de formação de condutores que venceriam no final deste ano. Agora, os condutores em formação terão até 31 de dezembro de 2024 para concluir seus processos. Essa medida beneficiará cerca de 86 mil candidatos à habilitação em Goiás.

O Detran recomenda que os titulares desses processos, assim como os Centros de Formação de Condutores, não deixem para concluir seus processos no último momento, evitando contratempos.