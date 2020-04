Coronavírus – Governo vai esclarecer e detalhar sobre retirada do auxílio emergencial de R$ 600 nesta terça-feira

Os trabalhadores que já possuem cadastro nas iniciativas sociais do governo serão os primeiros a retirar o auxílio emergencial nesta terça-feira (07/04).

O auxilio emergencial vai ser pago primeiramente para os inscritos no Cadastro Único até o dia 20 de março/2020, é necessário possuir conta na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil.

Ainda hoje o governo dará maiores esclarecimentos e detalhes de como será a retirada ao auxílio emergencial de R$ 600, 00, através de aplicativo, daqueles que fazem parte de algum programa social.

Segundo informações do governo o auxílio emergencial será de três meses como forma de garantir uma renda minima as pessoas em situação de vulnerabilidade neste período de pandemia do coronavírus.

O governo e autoridades estão alertando a sociedade sobre mensagens falsas que estão ocorrendo via e-mail, Whatsapp, redes sociais e ligações sobre a retirada do auxílio emergencial.

De acordo com as regras editadas pelo governo, para retirar o auxílio emergencial, os trabalhadores devem cumprir as exigências como ser maior de 18 anos, não possuir emprego formal, possuir renda familiar mensal por pessoa no limite de até meio salário mínimo, ou uma renda mensal de até três salários mínimos, entre outras exigências.