Conheça o uso stents no tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna

O iTIND é outro novo tratamento minimante invasivo seguro e eficaz para tratar os sintomas urinários relacionados ao aumento benigno da próstata. Se trata de um stent que é temporariamente colocado na próstata e que busca remodelar ou “abrir espaços” na próstata, permitindo melhor fluxo urinário através dela e melhorar os sintomas do paciente.

Ele é colocado no canal por endoscopia sob anestesia local ou sedação e pode ser realizado de forma ambulatorial, ou seja, sem necessidade de internações. O paciente recebe alta hospitalar no mesmo dia e retira o dispositivo temporário após apenas 5 a 7 dias também pelo canal e também sem necessidade de internação. Em alguns casos pode ser retirado até mesmo no consultório médico. Durante o período em que o iTIND fica no canal da próstata, ele exerce uma pressão radial (de dentro para fora), que remodela o canal da uretra, permitindo o fluxo mais fácil da urina. Tudo isto sem necessidade de cortes ou retirada de tecido da próstata, o que permite uma recuperação mais rápida, menores taxas de complicações, preservação da função sexual e ejaculatória. É uma excelente opção de tratamento para homens que tenham interesse em paternidade futura.

Nos próximos posts falaremos sobre outros métodos. Não deixe de acompanhar e nos envie suas dúvidas.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Visite o site: https://drleandroferro.com.br

