UROLIFT é o grampeamento da próstata no tratamento da hiperplasia benigna da próstata

O Urolift é um novo tratamento para o aumento da próstata (hiperplasia benigna da próstata). É um procedimento minimamente invasivo que pode ser descrito em linhas gerais como o “grampeamento da próstata”.

Neste método pequenos implantes ou grampos são utilizados para comprimir e fixar a próstata a sua parede externa permitindo um alargamento do canal urinário (uretra prostática), melhor passagem da urina e melhora dos sintomas urinários do homem com a próstata crescida.

Na prática, isso significa que não são feitos cortes ou remoção do tecido prostático o que permite que este procedimento possa ser realizado a nível ambulatorial e sem necessidade de internações prolongadas, com recuperação rápida e alta no mesmo dia do procedimento.

Uma outra vantagem do Urolift é evitar o uso de medicação e poder manter a ejaculação do paciente. O que é muito importante, especialmente, para os pacientes jovens ou que tenham interesse em paternidade futura.

Nas próximas postagens falaremos sobre outros métodos. Não deixe de acompanhar e nos envie suas dúvidas.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

