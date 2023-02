Rezum é o tratamento da hiperplasia benigna da próstata com vapor de água

A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) tem como principal cirurgia para seu tratamento: a Ressecção Transuretral da Próstata (RTU), porém novos avanços têm surgido no tratamento minimamente invasivo desta enfermidade.

O sistema Rezum utiliza o vapor de água para o tratamento da HPB. Esta interessante tecnologia aplica vapor de água pelo canal da uretra no interior do tecido prostático através de agulhas. O vapor de água se converte em energia térmica (calor) destruindo o tecido da próstata e assim levando a diminuição deste tecido. Todo o procedimento é visualizado e controlado por uma lente telescópica incorporada no dispositivo que distribui o vapor.

Assim como a redução do tecido da próstata, este método demonstrou em estudos melhora significativa dos sintomas urinários; melhora na velocidade do jato urinário, com diminuição do resíduo pós miccional (resto de urina que fica na bexiga quando terminamos de urinar); assim como baixo risco de alterações sexuais e transtornos na ejaculação.

Por ser minimamente invasivo e não necessitar de cortes ou retirada de tecido da próstata, este procedimento permite rápida recuperação e não necessita de internações prolongadas.

Nos próximos posts falaremos sobre outros métodos. Não deixem de nos acompanhar e enviem suas dúvidas.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

