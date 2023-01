Conheça o Dr David Santana, cirurgião plástico experiente capacitado em Goiânia

Eu sou Dr. David Santana, médico cirurgião plástico com graduação em Medicina e curso de especialização em Cirurgia Plástica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, umas das mais conceituadas universidade do país. Participei também como médico do Serviço de Cirurgia Plástica do HGG em Goiânia.

Nestes 22 anos de experiência em Cirurgia Plástica, participei de diversos cursos e congressos de Cirurgia Plástica e continuo sempre atualizando meus conhecimentos para oferecer aos meus pacientes procedimentos de alto padrão, totalmente seguros e com excelentes resultados.

Cirurgia plástica é muito mais que estética é sinônimo de autoestima, de amor próprio, cuidado e saúde!

Venha realizar seu sonho da cirurgia plástica! Agende sua consulta!

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

– Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

– Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Visite nosso site: https://drdavidsantana.com.br

Atendimento:

Particular

Unimed

Procedimentos:

Prótese de silicone

Lipo HD

Lipo MD

Abdominoplastia

Prótese de Glúteos

Ritidoplastia

Blefaroplastia

Rinoplastia

Lipo de papada

Preenchimento Facial

Toxina Botulínica

