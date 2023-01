Câncer de Próstata Goiânia – Quais os tipos de cirurgia para tratamento do câncer de próstata?

Os tipos de cirurgia para o tratamento para câncer de próstata incluem:

Cirurgia Aberta

Na cirurgia aberta, é feita uma incisão no abdômen do umbigo até a região do púbis para a retirada da próstata. A cirurgia é feita com anestesia geral e dura 2 horas em média. Normalmente o paciente fica internado 2 a 3 dias.

Cirurgia Laparoscópica

Através de pequenas incisões são inseridos os instrumentos e um endoscópio equipado com uma microcâmera manipulados diretamente pelo cirurgião. As imagens são transmitidas para um monitor na sala de cirurgia. O tratamento tem a mesma finalidade da cirurgia convencional, porém por ser uma cirurgia minimamente invasiva tem menor taxa de sangramento, diminuição do uso de analgésicos no pós-operatório, melhor resultado estético e alta hospitalar mais rápida.

Cirurgia Robótica

Os instrumentos cirúrgicos e a microcâmera de alta definição são conectados aos braços de um robô. O cirurgião principal opera afastado do paciente, porém na mesma sala, em um console equipado com um joystick por onde são controlados os braços robóticos. O cirurgião visualiza a cirurgia em tempo real por meio de um visor que transmite imagens em 3D e aumentadas.

A técnica robótica no tratamento do câncer de próstata proporciona maior precisão dos movimentos, alcance em áreas de difícil acesso e diminuição do risco de complicações cirúrgicas e melhores taxas de continência e potência.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr. Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr. Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Clínica Uro Goiânia, Saúde, Goiânia, Goiás, Notícias, Urologia Goiânia, Urologista Goiânia, Cirurgia Robótica Goiânia, Cirurgia Robótica, Clínica de Urologia Goiânia, Clínica Goiânia, Exame de Próstata Goiânia, Tratamento de Câncer de Próstata, Câncer de Próstata, Exame do Homem Goiânia, Órion Business, Cirurgia Laparoscópica Goiânia, Clínica Urológica Goiânia, Endourologia Goiânia, Nefrectomia Robótica Goiânia, Prostatectomia Robótica Goiânia, Hiperplasia Prostática Goiânia