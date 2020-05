Confira as vantagens da cirurgia robótica para o tratamento do câncer renal

O câncer de rim é uma doença agressiva que normalmente requer tratamento cirúrgico para a retirada do tumor. A escolha do tratamento do câncer renal depende do tamanho e localização da lesão.

Os sistemas robóticos fornecem imagens ampliadas tridimensionais, além de destreza aprimorada e redução do tremor dos cirurgiões, permitindo melhor manipulação dos tecidos. As capacidades robóticas também podem ajudar os cirurgiões a avaliar melhor os limites dos tumores.

O uso do robô permite menores incisões, menor sangramento, menos dor pós-operatória, menor tempo de internação e retorno mais rápido às atividades diárias.

Além das vantagens gerais que o robô proporciona, essa abordagem possui uma maior acurácia e possibilidade de preservação de maior quantidade de parênquima renal.

