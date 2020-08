Clínica Médica Goiânia – Como manter uma alimentação saudável para o seu coração

A alimentação saudável reduz os fatores de risco que comprometem a saúde do coração. Além de controlar o peso, comer de forma saudável influencia os níveis de colesterol e triglicerídeos, o diabetes e hipertensão.

Para prevenir as doenças cardiovasculares, além da prática regular de atividades físicas, a alimentação deve ser equilibrada com frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Sempre que possível, prefira alimentos grelhados, cozidos e no vapor, modere no consumo de assados e refogados e evite frituras.

Também é importante reduzir o açúcar, o sal e as gorduras de origem animal (saturadas e trans), responsáveis por aumentar os níveis de colesterol ruim no sangue (LDL). Níveis elevados de colesterol provoca o aparecimento da aterosclerose, acúmulo de gordura nas paredes das artérias que pode causar infarto e derrame.

Para manter a saúde do seu coração prefira o consumo dos seguintes alimentos:

– Grãos integrais;

– Vegetais crus e cozidos;

– Todos os legumes (incluindo soja e proteína da soja);

– Frutas frescas;

– Carnes vermelhas magras, peixe e frango sem pele;

– Leite e iogurtes desnatados;

-Azeite de oliva.

Mantenha sempre uma alimentação saudável, se exercite e faça consultas regulares com o cardiologista.

