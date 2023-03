Como está a saúde mental do homem?

A saúde mental do homem ainda é um tema pouco discutido pela sociedade como um todo e isso acontece porque, até hoje, existem diversos tabus acerca do assunto. Apesar disso, o tema é urgente e existem dados que corroboram a sua relevância: segundo o Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade por suicídio entre homens é de 9,2 para cada 100 mil, um número 4 vezes maior do que o registrado entre mulheres. Assim, fica claro que há algo de errado com os cuidados com a saúde mental masculina em nossa sociedade.

Além dos homens serem o gênero que geralmente busca menos assistência médica preventiva, a construção social e a ideia de masculinidade ainda faz com que muitos tenham dificuldade de falar sobre suas emoções, frustações, angústias e preocupações. Contudo, com o passar do tempo, o silencio e a tentativa de ignorar os sentimentos negativos faz com que eles se intensifiquem, causando problemas psicológicos e comportamentais.

Sendo assim, muitas vezes os homens que estão passando por problemas psicológicos não conseguem identificar os sinais de alerta. Por isso, é fundamental que amigos, familiares e o próprio indivíduo esteja atento a quaisquer alterações que possam significar que a ajuda psicológica é necessária. Entre os principais sintomas de que algo não está certo, pode-se citar:

Irritabilidade e raiva excessivas;

Alterações abruptas de humor e energia;

Alterações de sono e de apetite;

Dificuldade de se concentrar;

Inquietação;

Sentimento de tristeza constante;

Pessimismo exacerbado;

Envolvimento com jogos de azar;

Consumo excessivo de álcool e/ou drogas;

Comportamento compulsivo e irresponsável;

Pensamento obsessivo;

Tensão muscular e dores de cabeça.

Vale ressaltar que existem hábitos que podem contribuir com a manutenção de uma boa saúde mental, como a alimentação correta, prática de atividades físicas, autocuidado, ter uma boa rotina de sono e manter relações familiares e sociais saudáveis, contudo, nada disso substitui o atendimento médico especializado. Portanto, desconstruir tabus quanto à masculinidade e divulgar a importância dos cuidados com a saúde mental é fundamental para que os homens se sintam confortáveis para procurar ajuda quando necessário, afinal, buscar auxílio de um psiquiatra é o primeiro passo para recuperar a saúde mental e bem-estar.

Agende sua consulta com o psiquiatra. Cuide da sua saúde mental!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

