Como é feita a colocação dos implantes hormonais?

Os implantes hormonais podem ser usados para diferentes tratamentos e finalidades. Manipulados com diferentes ativos, eles são indicados de acordo com a necessidade de cada um.

Para a colocação do implante é realizada uma anestesia local na região da aplicação do implante. Nas mulheres a aplicação é feita no glúteo e nos homens no flanco. A inserção é feita através de um aplicador próprio e descartável.

O implante absorvível, em forma de pellets, é totalmente absorvível pelo organismo, não necessitando ser removido. Também não há necessidade de pontos, o paciente pode voltar às atividades normais.

Vale lembrar que embora o procedimento seja simples e rápido, apenas profissionais capacitados podem indicar e realizar a colocação de implantes!

