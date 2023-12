Comissão de trabalho aprova projeto de lei para benefícios da orquestra sinfônica de Goiânia

A Comissão de Trabalho e Servidores Públicos da Câmara Municipal de Goiânia deu um passo significativo no avanço do projeto que visa beneficiar os servidores da Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO). O projeto de lei nº 459/2023, enviado pelo Executivo em regime de urgência, foi aprovado na comissão, abrindo caminho para benefícios importantes.

De acordo com o projeto, os servidores da OSGO receberão uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 1.800,00. Além disso, eles também terão direito a um reajuste de 4,18%, o mesmo concedido aos demais servidores públicos municipais, como parte do projeto que tratou sobre a data-base da categoria e foi aprovado no dia 20 deste mês.

A próxima etapa para a concretização desses benefícios será a votação da matéria pelo plenário, em último turno, na semana que vem. Para isso, uma sessão extraordinária foi convocada com este propósito, conforme anunciado pelo presidente Romário Policarpo (Patriota). A aprovação desse projeto representa um importante avanço para os servidores da Orquestra Sinfônica de Goiânia e reforça o compromisso com o apoio à cultura e às artes na cidade.