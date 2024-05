Comer por Emoção: Isso Também Acontece com Você?

É normal buscar conforto na comida em momentos de estresse, tristeza ou até mesmo durante uma celebração. Mas, quando o comer se torna a principal maneira de lidar com as emoções, pode ser um sinal de que algo mais profundo precisa ser abordado.

O que é comer emocional?

Comer emocional, como é chamado na prática clínica, é o comportamento no qual a pessoa busca comida mesmo na ausência da fome física, que é fisiológica. Esse padrão pode ser impulsionado tanto por sentimentos negativos quanto positivos. O problema surge quando a única forma de lidar com as dores e sentimentos é através da alimentação.

Por que isso acontece?

Estresse e ansiedade: Comer pode ser uma tentativa de aliviar o estresse mental.

Tristeza e solidão: Alimentos, especialmente os doces, podem ser um consolo temporário.

Hábitos aprendidos: Em algumas famílias, a comida é uma forma tradicional de celebrar ou consolar.

Como gerenciar o comer emocional?

Reconheça os gatilhos: Identifique situações ou emoções que te levam a comer por impulso.

Procure alternativas: Encontre outras formas de lidar com suas emoções, como atividade física, meditação ou conversando com amigos.

Busque ajuda profissional: Se comer por emoção está afetando sua qualidade de vida, considerar o apoio de um psiquiatra pode ser muito benéfico.

Deixe nos comentários se você come por emoção!

