Clínica Popular Goiânia – Dia Nacional de prevenção e combate à surdez

Nesta data acontece a Campanha Nacional de Saúde Auditiva, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde auditiva. Surdez é quando existe a impossibilidade ou dificuldade de ouvir.

Cuidados simples podem prevenir perdas irreversíveis na nossa audição, como:

-Prevenção das gestantes de doenças como sífilis, rubéola e toxoplasmose que podem provocar a surdez no feto. Por isso é necessária a orientação médica pré-natal e vacinação contra a rubéola antes da adolescência;

-Evitar introduzir objetos pontiagudos, como canetas e grampos que podem causar sérias lesões;

– Não usar o cotonete no canal auditivo, somente na parte externa do ouvido;

-Uso de equipamentos de proteção para trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais provocados pelo ruído;

-Acompanhamento da saúde auditiva dos idosos, que com o envelhecimento ocorre a surdez com mais frequência.

A perda auditiva pode ser detectada através de consulta anual com o otorrinolaringologista. Através do teste da orelhinha feito no recém-nascido e obrigatório, permite verificar a presença de anormalidades auditivas. Nas crianças maiores e adultos é realizado um check-up de rotina por meio da audiometria. Ambos são exames simples, rápidos, indolores, sem riscos.

Agende sua consulta com otorrinolaringologista na Clínica Gedda e cuide da sua saúde auditiva.

Sobre a Clínica Gedda

A Clínica Gedda possui uma equipe médica especializada que preza pelo atendimento de qualidade.

Atendemos:

-Clínica Geral

-Cardiologia

-Ginecologia

-Oftalmologia

-Urologia

-Dermatologia

-Ortopedia

-Otorrinolaringologia

-Angiologia

-Neurologia

-Psicologia

Exames:

-Laboratoriais

-Imagem

-Cardiológicos

-Oftalmológicos

-Ginecológicos

-Pulmonares

Nossos contatos:

Contato: (62) 3202-9999

Whatsapp: (62) 99825-6655

Visite nosso site: https://clinicagedda.com.br/

Endereço: Av. Paulo Alves da Costa, N°22, Qd.10, Lt 09/12, Parque Amendoeiras, Goiânia, Goiás

Responsável Técnico:

Dr. Victor Rassi Gedda

CRM-GO 19520