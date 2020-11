Clínica Médica Goiânia – Participe do Dia Internacional do Homem e Novembro Azul

A data tem como objetivo conscientizar e melhorar a saúde dos homens (especialmente dos mais jovens), bem como o seu bem estar social, emocional, físico e espiritual.

Aliás, nesse mês também tem as comemorações do Novembro Azul, que tem como finalidade alertar os homens sobre a importância do exame e da prevenção do câncer de próstata.

O câncer de próstata é um dos cânceres de maior prevalência no mundo e acomete, principalmente, homens acima dos 65 anos de idade. Geralmente o câncer de próstata apresenta um desenvolvimento lento e assintomático. Por isso é fundamental a prevenção através do check-up anual com o urologista e o diagnóstico precoce para um prognóstico favorável.

Mantenha hábitos saudáveis e faça o acompanhamento médico anual. Se o câncer de próstata for descoberto precocemente, há 90% de chances de cura.

Cuide da sua saúde de forma integral!

