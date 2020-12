Clínica Médica Goiânia – Existem bebidas alcoólicas saudáveis?

Normalmente as bebidas alcoólicas são consideradas vilãs da saúde. No entanto, de acordo vários estudos, o álcool pode trazer alguns benefícios, desde que consumido com moderação.

O consumo leve a moderado de qualquer bebida alcoólica reduz a incidência de doenças cardíacas coronárias, AVC (acidente vascular cerebral), aterosclerose e mortalidade por doença coronariana.

Isso acontece porque o etanol age elevando os níveis do colesterol bom, reduzindo a coagulação sanguínea e eliminando os radicais livres. Porém, recomenda-se que a ingestão diária para mulheres seja de uma dose e para homens duas doses, no máximo cinco dias na semana. A dose corresponde a 150 ml de vinho, 350 ml de cerveja ou 50 ml de destilados.

Vinho

O vinho continua sendo o mais saudável por ser rico em polifenóis principalmente o resveratrol, que promovem efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e anticarcinogênicos. Além disso, o vinho reduz um dos fatores de risco para o câncer de mama e diminui a propensão de desenvolver artrite reumatoide. Lembrando que o vinho tinto tem 10 vezes mais polifenóis que o vinho branco.

Cerveja

A cerveja também possui polifenóis, porém em menor quantidade. Ao consumir cerveja ocorre o aumento da capacidade antioxidante do plasma sanguíneo atuando na prevenção de doenças como a aterosclerose.

Apesar dos benefícios para a saúde, beba com moderação.

