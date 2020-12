Geriatria Goiânia – Qual a importância da vitamina D nos idosos?

A principal fonte de vitamina D é o sol. Na pele exposta ao sol, ocorrem reações que culminam na produção de 80% a 90% da necessidade diária de vitamina D.

Outras fontes de vitamina D são: salmão, sardinha e atum, cogumelos secos, gema do ovo, fígado bovino e leite e seus derivados.

Nos idosos, a produção de vitamina D na pele exposta ao sol é menor que nos jovens e adultos. Além disso, o risco de doenças de pele relacionadas à exposição solar, principalmente o câncer de pele, traz maior dificuldade de manter a reserva de vitamina D, uma vez que a maior produção ocorre no período de exposição de 10h às 16h. Por isso, é muito comum a necessidade de reposição específica em idosos.

A vitamina D é importante para o metabolismo osteomuscular, neuronal e cardiovascular. Faz parte da abordagem terapêutica do idoso frágil. Há estudos envolvendo a reposição da vitamina D no tratamento da dor e na prevenção de cânceres.

Mas é importante que a reposição seja feita com critério, após avaliação médica, dosagem do nível sérico e considerando metas validadas de acordo com o perfil do idoso. A suplementação inadvertida de vitamina D, especialmente em idosos, pode trazer sobrecarga e efeitos deletérios.

