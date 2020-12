Clínica Goiânia – Quais as melhores estratégias de emagrecimento?

Buscar uma mudança no estilo de vida é essencial para quem deseja emagrecer. Listamos algumas estratégias eficazes de emagrecimento:

Beber água

A ingestão de água está relacionada ao emagrecimento, primeiro porque é responsável pelo transporte de nutrientes às células do corpo e segundo, a água está relacionada aos metabolismos e processo do nosso organismo.

Diminuir o consumo de carboidrato e açúcar

Alimentos compostos de carboidratos simples são ricos em açúcar. Entre eles estão: açúcar de adição, refrigerantes, doces e alimentos que contém farinha branca, como pães, massas e bolos. O açúcar consumido em excesso se transforma em acúmulo de gordura.

Consumir mais fibras

As fibras promovem saciedade controlando a sensação de fome. Além disso, atuam no controle do colesterol e níveis de açúcar no sangue, contribuindo com o emagrecimento.

Praticar atividade física

A prática regular de atividade física estimula o metabolismo, melhora respiração, o sono, contribuindo diretamente com emagrecimento.

Dormir bem

Não dormir bem faz com que a grelina (hormônio da fome) esteja ativa e consequentemente você come mais. Além disso, a privação de sono causa estresse, o que leva ao mesmo cenário: alimentação sem controle.

Uma dieta personalizada, respeitando suas características individuais, seu paladar, será fundamental para o sucesso de seu tratamento e qualidade de vida!

