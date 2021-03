Clínica Goiânia – Minha mãe tem varizes, eu também posso ter?

SIM. A genética é um dos principais fatores que contribuem para o surgimento das varizes. Por isso se sua mãe tem varizes é bom você começar a se cuidar.

As varizes relacionadas à genética são chamadas de varizes primárias, e são as mais comuns. Além da genética outros fatores podem contribuir para o agravamento do problema, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, gravidez, uso de anticoncepcionais, ficar muitas horas em pé ou sentado, etc.

A mulher tem uma maior predisposição a desenvolver varizes devido ao hormônio feminino, por isso, a proporção é de 8 a 10 mulheres para cada homem com varizes.

Pessoas que têm essa pré-disposição genética para as varizes, podem começar a apresentar veias dilatadas em idade bem jovem, se intensificando após os 40 anos.

Se você tem alguém na família com varizes comece a se cuidar! Agende sua consulta com a nossa cirurgiã vascular.

Sobre a Clínica Gedda

A Clínica Gedda possui uma equipe médica especializada que preza pelo atendimento de qualidade.

Atendemos:

-Clínica Geral

-Cardiologia

-Ginecologia

-Oftalmologia

-Urologia

-Dermatologia

-Ortopedia

-Otorrinolaringologia

-Angiologia

-Neurologia

-Pediatria

-Cirurgia Geral

-Gastroenterologia

-Psicologia

-Nutrição

Exames:

-Laboratoriais

-Imagem

-Cardiológicos

-Oftalmológicos

-Ginecológicos

-Pulmonares

Nossos contatos:

Contato: (62) 3202-9999

Whatsapp: (62) 99825-6655

Visite nosso site: https://clinicagedda.com.br

Endereço: Av. Paulo Alves da Costa, N°22, Qd.10, Lt 09/12, Parque Amendoeiras, Goiânia, Goiás

Responsável Técnico:

Dr. Victor Rassi Gedda

CRM-GO 19520