Geriatria Goiânia – Quais as principais doenças crônicas em idosos?

O aumento da expectativa de vida da população carrega uma realidade: vivemos mais, mas vivemos com doenças.

As doenças crônicas que mais afetam a população idosa são a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), as doenças neurodegenerativas (como a Doença de Alzheimer e a Doença de Parkinson), as pneumopatias crônicas (como a Doença Pulmonar Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC) e câncer.

A prevenção e o controle das doenças crônicas envolvem a adoção de hábitos saudáveis desde a fase jovem, como alimentação saudável, diminuição do teor de sal e gorduras, a prática regular de atividade física, não fumar, evitar o abuso de bebidas alcoólicas, controle do estresse. Além disso, uma vez que haja uma doença instalada, seguir com acompanhamento médico regular e um plano de cuidados adequado e individualizado.

O Geriatra tem a função de avaliar de forma global e individualizada o paciente idoso com doenças crônicas. O plano de cuidados envolve uma abordagem multiprofissional e uma adequação seriada das metas terapêuticas, de acordo com a capacidade funcional, o grau de fragilidade e a fase da vida do idoso.

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

– Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

– Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

– Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG;

– Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto PalliumLatinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

– Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestão 2020 – 2022).