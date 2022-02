Clínica do Sono Goiânia – Você sabe a função do Médico Especialista em Sono?

O Médico do Sono atua na identificação, diagnóstico e tratamento dos Distúrbios do Sono como a Apneia Obstrutiva do Sono, Insônia, Ronco, Narcolepsia, entre outros.

Ele analisa o histórico do paciente, realiza exame físico e solicita alguns exames complementares, entre eles a Polissonografia, que avalia os estágios do sono, número de despertares, movimentos oculares, batimentos cardíacos, oxigenação, existência de pausas respiratórias, presença de ronco, entre outros.

