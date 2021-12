Clínica do Sono Goiânia – Qual a relação entre envelhecimento e Apneia do Sono?

À medida que envelhecemos, diversas modificações fisiológicas ocorrem não apenas em relação à quantidade de sono, mas também na estrutura do sono. Além disso, alterações no corpo como acúmulo de gordura, perda de massa muscular e flacidez das vias aéreas que podem aumentar o risco do surgimento da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS).

A SAOS é caracterizada por episódios recorrentes de obstrução total (apneia) ou parcial (hipopneia) das vias aéreas superiores, que leva à queda da oxigenação corporal ao longo da noite, microdespertares noturnos, resultando em sensação de sono leve, além de noctúria, que é a necessidade de acordar para urinar, boca seca e na grande maioria das vezes apresenta roncos associados.

Além dos sintomas noturnos relatados, a SAOS resulta em sintomas diurnos como: sonolência excessiva diurna, sensação de sono não reparador, dificuldade de memória e concentração. Caso este Distúrbio Respiratório do Sono não seja tratado, contribui para o aparecimento de Doenças Cardiovasculares como: Hipertensão, Arritmia, Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC); Doenças Metabólicas: Diabetes, Obesidade e Distúrbios do Humor: Ansiedade, Depressão.

A SAOS pode impactar de forma significativa na qualidade de vida do idoso, pois além de ser um Distúrbio Respiratório do Sono, com sintomas noturnos e diurnos que afetam a qualidade do sono, pode ser considerada uma doença sistêmica por aumentar o risco de desenvolvimento de outras doenças já mencionadas acima, se não tratada.

