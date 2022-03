Clínica do Sono Goiânia – Qual a relação entre dor crônica e sono? 

É considerada dor crônica, a dor contínua e recorrente, que se prolonga por mais de três meses e que em muitos casos não tem causa definida.

A dor crônica é um problema grave e está ligada à depressão, aos transtornos de ansiedade, ao suicídio, além de vários distúrbios do sono. De acordo com as pesquisas da SBED (Sociedade Brasileira do Estudo da Dor), mais de 50% dos pacientes com dores crônicas têm problemas para dormir. Pessoas que sofrem de dor crônica têm um sono fragmentado e muitos também têm insônia, tornando o quadro ainda mais grave.

A dor crônica e a fragmentação do sono possuem uma relação completamente recíproca. Enquanto a dor prejudica o sono, o sono de má qualidade tende a piorar a dor ao aumentar a sensibilidade dolorosa.

Assim, a dor crônica contribui para um aumento no débito de sono, o qual varia conforme o grau da dor crônica, tornando-se mais grave quanto mais sério for o quadro de dor.

Caso tenha dificuldade para dormir, procure um médico especialista em Medicina do Sono.

