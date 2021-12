Clínica do Sono Goiânia – Conheça os 3Ps da Insônia

A Insônia é o Transtorno de Sono mais frequente e de origem multifatorial, podendo ser circunstancial, que se resolve espontaneamente após um evento agudo e crônica, se ocorrer por pelo menos 3 vezes na semana e por um tempo mínimo de 3 meses.

Segundo Spielman e colaboradores, existem três componentes fundamentais que podem propiciar o aparecimento do Transtorno de Insônia Crônico, chamados de Teoria dos “3Ps”.

Fatores Predisponentes

São fatores que predispõem o indivíduo para o desenvolvimento da Insônia como fatores biológicos, psicológicos e sociais. Além da questão da herança genética, o tipo de personalidade, mais rígida e controladora pode influenciar no aparecimento do Transtorno de Insônia Crônica. São indivíduos que se preocupam excessivamente com as circunstâncias da vida, propiciando um “hiperalerta” e dificultando o início e a manutenção do sono.

Fatores Precipitantes

São eventos que funcionam como gatilho para desencadear o aparecimento da Insônia e que geralmente estão relacionados ao estresse no âmbito familiar, social e profissional, como exemples: desemprego, divórcio, morte de um ente querido, entre outros.

Fatores Perpetuantes

Estão relacionados aos maus hábitos comportamentais que acabam mantendo e perpetuando o quadro de Insônia. Como por exemplo: exposição excessiva à luminosidade no período noturno (TV, celular, computador); uso de bebidas cafeinadas (café, refrigerantes, energéticos), sedentarismo; horários irregulares de deitar e levantar; tempo excessivo na cama e realizar atividades não relacionadas ao sono no quarto e na cama (assistir televisão, trabalhar, comer, etc).

Assim, se a insônia persistir, procure um médico especialista em sono para diagnosticar o tipo de Insônia e estabelecer um planejamento terapêutico adequado e personalizado.

