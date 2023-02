Cirurgião Plástico Goiânia – Você sabe qual tipo de prótese de silicone escolher?

Existem vários modelos que são indicados de acordo com a necessidade e objetivo de cada paciente. Vamos falar sobre cada tipo e a indicação de cada um:

Prótese redonda

Esse tipo de silicone é o “queridinho” das mulheres, por isso é o mais usado. Ele deixa as mamas volumosas e projetadas na parte do colo e pescoço.

Prótese cônica

É parecida com a prótese redonda, porém tem mais projeção. Com isso, a projeção fica mais na região do mamilo e o volume se concentra no centro da mama.

Prótese em gota

Esse tipo de prótese é que mais se identifica com a mama natural. Indicada preferencialmente para quem deseja um aspecto mais natural.

O cirurgião plástico precisa analisar outras questões antes de determinar o silicone ideal para a paciente como: volume dos seios antes da cirurgia, tamanho do tórax, altura da paciente, espessura da pele, entre outros.

E você qual o tipo de prótese de silicone que você gostaria de colocar?

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

