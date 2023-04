Cirurgião Plástico Goiânia – Seios caídos têm solução com Mastopexia!

Se os seios estão flácidos e os mamilos apontam para baixo, não se preocupe, pois existe uma cirurgia que vai resolver seu problema: a mastopexia.

A mastopexia tem como objetivo proporcionar mais firmeza às mamas, tornando-as simétricas e empinadas. A cirurgia tem como função remover o excesso de pele, com ajuste do tecido mamário e recolocar o mamilo numa posição mais elevada. A aréola também pode ser reduzida casos seja muito grande ou desproporcional, deixando um formato equilibrado.

Identificou-se com algumas dessas situações? Então veja como é feita a mastopexia e quais são os resultados esperados de uma cirurgia para seios caídos.

Se você tem dúvida se a mastopexia é indicada para você, considere buscar pelo procedimento se você tiver:

Seios flácidos, que perderam forma e volume ou se tornaram mais largos;

Mamilos que apontam para baixo;

Mamilos que ficam embaixo do sulco mamário;

Posição assimétrica dos seios.

Algumas situações podem levar à flacidez nos seios, são elas:

Gravidez e amamentação;

Envelhecimento;

Redução significativa de peso.

Existem diversas técnicas para realizar a mastopexia que variam conforme os tipos de incisões feitas nas mamas. Também pode ser realizada a mastopexia com prótese nos casos de mulheres com pouco volume de mama ou que desejem aumentar os seios. A decisão sobre qual a melhor opção deve ser baseada na necessidade e nas condições clínicas da paciente, com avaliação criteriosa do cirurgião plástico.

Se você está insatisfeita com a formato dos seus seios, entre em contato.

