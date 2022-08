Cirurgia Robótica Goiânia – Você conhece a Cirurgia Robótica?

A cirurgia robótica é um dos maiores avanços da Urologia. A técnica, minimamente invasiva, trouxe muitos benefícios tanto para os pacientes quanto para os médicos cirurgiões.

Para quem não sabe, a cirurgia robótica começou na década de 80, nos Estados Unidos, e evoluiu para o robô Da Vinci XI, o robô de última geração para realização de cirurgias de alta complexidade.

O robô Da Vinci XI movimenta pinças, que executam os movimentos com maior amplitude e delicadeza, além de contar com uma câmera 3 D de alta qualidade, que proporciona a cirurgia e sua equipe uma imagem alta nitidez.

O robô não opera sozinho, durante o procedimento, o cirurgião fica sentado no console com um visor que reproduz as imagens em alta definição, ele manipula os controles sob o display e seus movimentos dos dedos e pulso serão reproduzidos em tempo real pelos instrumentos do Da Vinci XI.

Os cirurgiões precisam se especializar e passar por uma certificação específica, para estarem aptos a realizar a cirurgia robótica.

Quer saber mais sobre a Cirurgia Robótica, entre em contato.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Visite nosso site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

