Cirurgia Robótica Goiânia – Quem faz a cirurgia robótica o médico ou o robô

Essa é uma dúvida muito comum entre os pacientes. O robô responsável por realizar a cirurgia robótica não opera sozinho. É o cirurgião robótico que coordena os movimentos dos braços do robô através de um console localizado na sala de cirurgia.

O console possui um visor que transmite imagem tridimensional do campo cirúrgico e através de controles e pedais, o cirurgião controla todos os movimentos dos braços do robô em que são acoplados as pinças cirúrgicas.

No bloco cirúrgico um cirurgião fica localizado no console e o outro fica ao lado do paciente, afastando as estruturas, aspirando e removendo peças cirúrgicas.

