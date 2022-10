Urologista Goiânia – Exame de toque e diagnóstico precoce do câncer de próstata

O exame de digito retal (toque retal) é um procedimento simples e indolor, feito durante a consulta com o urologista e com duração máxima de 1 minuto. Esse exame é essencial para prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, já que consegue avaliar alterações da próstata sugestivas de câncer.

O câncer de próstata na fase inicial é silencioso, ou seja, geralmente não apresenta nenhum sintoma, por isso só é diagnosticado com a realização do exame de digito retal e do exame laboratorial de PSA.

Para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, homens a partir dos 50 anos devem fazer anualmente o exame de digito retal (toque retal) e também o exame laboratorial de PSA. Homens com fatores de risco da doença (raça negra e/ou ter parentes de primeiro grau com a doença) devem começar os exames aos 45 anos.

Não se esqueçam de fazer exame de digito retal que é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Faça o acompanhamento regular com o urologista. Cuide da sua saúde.

