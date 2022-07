Cirurgia Robótica Goiânia – Qual tratamento indicado para Hiperplasia Prostática Benigna?

Caso a hiperplasia prostática prejudique a qualidade de vida ou traga riscos à saúde é necessário o tratamento.

O tratamento de escolha para casos leves é o tratamento medicamentoso. Existem dois tipos de fármacos que são eficientes para tratar esta condição: bloqueadores alfa-adrenérgicos e inibidores da 5-alfa-reductase. Quando o tratamento medicamentoso não apresentar resultados eficazes, o paciente apresentar critérios de risco para piora ou progressão de sintomas ou se já se encontra em fase avançada da enfermidade se discute as opções de tratamento cirúrgico.

O tratamento cirúrgico da HPB mudou bastante nos últimos anos. Hoje podemos oferecer várias formas de tratamento. Passando por métodos minimamente invasivos até cirurgias de maior porte.

Podemos citar como exemplo de tratamentos da HPB:

Ressecção transuretral da próstata (RTUP)

É considerada o padrão-ouro no tratamento da hiperplasia prostática benigna. É um procedimento minimamente invasivo realizado por via uretral com o auxílio de um endoscópio e um instrumento cirúrgico para a retirada de fragmentos do tecido prostático.

Cirurgia a laser

É um procedimento minimamente invasivo, no qual uma pequena fibra de laser é introduzida através da uretra. A liberação de energia de alta potência permite destruir o tecido em excesso da próstata. Os benefícios são menor risco de complicações, entre elas a hemorragia, alta hospitalar mais rápida e retorno precoce às atividades diárias.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

