Cirurgia Robótica Goiânia – Como funciona a Cirurgia Robótica e quais os riscos?

É uma técnica minimamente invasiva realizada com pequenos cortes por onde são introduzidos 4 braços robóticos: 3 deles com instrumentos cirúrgicos na extremidade, e o 4º, com uma pequena câmera que permite captar e reproduzir em 3 D as imagens das estruturas. A cirurgia robótica é muito segura, promove menos sangramento e menos complicações, como dor pós-operatória e infecções cirúrgicas. A recuperação do paciente é mais rápida e com retorno mais precoce as atividades diárias.

Algumas sequelas como incontinência e a impotência sexual podem decorrer da cirurgia de retirada da próstata para tratamento do câncer. Este risco pode ser reduzido com a cirurgia feita com tecnologia robótica com melhores índices para continência precoce e função erétil. Esta mesma tecnologia pode ser aplicada nos casos cirúrgicos de crescimento prostático benigno (HPB).

Procure sempre um profissional capacitado e experiente em Cirurgia Robótica.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

