Cirurgia Plástica Goiânia – Tipos de abdominoplastia: conheça as técnicas mais modernas

A abdominoplastia é um procedimento cirúrgico cada vez mais popular para quem deseja remodelar e tonificar a região abdominal.

Existem algumas técnicas mais modernas que oferecem resultados bem naturais, como por exemplo:

Abdominoplastia Tradicional;

Abdominoplastia Extensa ou Circunferencial;

Abdominoplastia Parcial (miniabdominoplastia);

Miniabdominoplastia Reversa.

A Abdominoplastia Tradicional é indicada para paciente com gordura localizada associada a flacidez moderada. A incisão é feita horizontalmente acima dos pelos pubianos, estendendo-se lateralmente.

A abdominoplastia extensa é semelhante à tradicional, remove o excesso de pele e corrige a flacidez muscular e também retira os excessos laterais. Neste tipo de abdominoplastia a incisão e a cicatriz costumam ser maiores, se estendendo ao redor do corpo, iniciando no abdome e terminando nas costas.

A miniabdominoplastia é menos invasiva e envolve a área abaixo do umbigo, sem a necessidade de transposição do mesmo. A incisão e cicatriz são consideravelmente menores, ficando abaixo da “linha do biquíni”.

Outro tipo de abdominoplastia é a miniabdominoplastia reversa em que o excesso de pele retirado é da região superior do abdome, embaixo das mamas. A diferença é que o retalho do abdome é tracionado para cima e não para baixo como ocorre na abdominoplastia convencional.

Para determinar qual é a técnica recomendada para cada caso é importante consultar um cirurgião plástico capacitado.

