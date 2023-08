Cirurgia Plástica Goiânia – Qual cirurgia plástica é indicada após grande perda de peso?

Após uma grande perda de peso, muitas pessoas se deparam com um problema que afeta sua autoestima e bem-estar: o excesso de flacidez do tecido cutâneo. Felizmente, para corrigir isso, existem algumas cirurgias que podem ser realizadas após a estabilização do peso.

A cirurgia plástica reparadora pode reestruturar o contorno corporal do indivíduo, removendo o excesso de gordura e flacidez da pele. Para que isso seja possível, na maioria das vezes é necessário unir mais de um procedimento, como:

Abdominoplastia

Retira a pele flácida do abdômen e corrige a flacidez da musculatura da parede abdominal;

Mastopexia

Elimina a flacidez e o excesso de pele das mamas;

Lifting dos braços e/ou coxas

Retira o excesso de pele e elimina a flacidez dos braços e coxas, respectivamente;

Entre outros.

Vale lembrar, ainda, que cada caso é único, por isso, é preciso contar com um cirurgião plástico de confiança para identificar quais são os procedimentos indicados para que você obtenha os melhores resultados possíveis!

Se você perdeu muito peso e ficou com flacidez, agende sua consulta com o cirurgião plástico para avaliar a necessidade de fazer cirurgia plástica.

