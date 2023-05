Cirurgia Plástica Goiânia – O que é a Simastia e o que fazer para evitá-la?

A Simastia é caracterizada pela ausência de espaço entre os dois seios, de forma que as mamas parecem estar coladas, juntas através de uma ponte de tecido. Essa confluência entre as mamas pode ser congênita, ou seja, não tem como ser evitada, ou, ainda, pode ser resultado de uma complicação da colocação da prótese de silicone. Mas pode ser corrigida através de uma cirurgia plástica.

Nesse caso, a Simastia geralmente está relacionada com a colocação de próteses excessivamente grandes e, por isso, pode ser evitada através de alguns cuidados.

Confira quais são eles:

Lembre-se que cada corpo é diferente

Não adianta se espelhar no resultado de outras mulheres: cada corpo é único e terá um resultado diferente. Por isso, é preciso que a paciente alinhe suas expectativas com as recomendações do cirurgião, que irá indicar o melhor tamanho e tipo de prótese de acordo com as características individuais de cada mulher.

Siga as recomendações do pós-operatório

Mesmo que o procedimento seja executado perfeitamente, ele pode não ter o resultado esperado se as recomendações de pós-operatório não foram seguidas, por isso, não deixe de usar a cinta, higienizar corretamente o local da incisão e seguir todas as demais recomendações do cirurgião.

Não deixe de repousar

Mesmo que esteja se sentindo bem, não é indicado que a paciente retome atividades e realize esforços durante o período de repouso, pois isso poderá fazer com que a prótese se desloque, causando deformações.

Procure um médico imediatamente caso sofra algum tipo de trauma

Seja uma queda, batida ou qualquer outro tipo de impacto: é fundamental procurar o cirurgião para realizar uma avaliação e verificar a posição e condição geral da prótese.

Opte sempre por profissionais experientes e habilitados

Já ouviu a frase “o barato sai caro”? Um cirurgião plástico é um médico que passa por diversas especializações e anos de estudo até realizar os exames para se tornar credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), que irá verificar se ele possui os conhecimentos práticos e teóricos para realizar cirurgias plásticas. Por isso, sempre pesquise se o profissional é habilitado pela SBCP.

