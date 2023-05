Cirurgia Plástica Goiânia – Como evitar a Trombose depois de uma cirurgia plástica?

A Trombose é caracteriza pela formação de coágulos de sangue (também chamados de trombos) que podem circular pelas veias, atingindo diferentes locais do corpo.

Apesar de poder causar problemas graves como a embolia pulmonar, em 80 a 90% dos casos a Trombose atinge apenas a região das pernas ou da área pélvica. No caso de cirurgias plásticas como Abdominoplastia e Lipoaspiração, que envolvem o descolamento de grandes extensões de pele, aumenta-se o risco de Trombose. Por isso, antes e após um procedimento cirúrgico, é fundamental adotar algumas dicas que ajudem a diminuir os riscos de desenvolver essa complicação:

Evite ou trate os fatores de risco: Quanto mais fatores de risco acumulados, maiores são as chances de desenvolver Trombose, por isso, é fundamental evitar alguns hábitos e tratar doenças pré-existentes. Os principais fatores de risco são:

Sobrepeso;

Tabagismo;

Doenças genéticas e/ou autoimunes;

Doenças cardiovasculares;

Histórico de trombose na família;

Uso de anticoncepcionais e terapia hormonal.

Use meias de compressão: as meias estimulam a circulação, evitando a formação de coágulos.

Faça pequenas caminhadas: andar ativa os músculos da panturrilha, que estimulam a circulação do sangue nos membros superiores.

Eleve e massageie as pernas: manter as pernas para cima ajuda o sangue a sair das extremidades e ir para o tronco, já as massagens evitam o acúmulo do sangue nos membros inferiores.

5. Tome os anticoagulantes prescritos: além de analgésicos e anti-inflamatórios, o cirurgião também poderá receitar anticoagulantes caso o paciente acumule fatores de risco.

A cirurgia plástica requer uma avaliação integral do paciente para minimizar os riscos e potencializar os resultados.

