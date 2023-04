Cirurgia Plástica Goiânia – Lifting facial: acabe com as rugas e flacidez facial!

O Lifting Facial, chamado de Ritidoplastia, é um procedimento indicado para acabar com as rugas, flacidez, excesso de pele e mau posicionamento das estruturas faciais. Geralmente, é procurado por pessoas acima dos 45 anos, mas por ser um procedimento bastante individualizado, pode ser personalizado para atender as mais diferentes demandas.

A cirurgia em si, consiste na realização de uma incisão na região do couro cabeludo, através da qual o cirurgião irá acessar os músculos e reposicionar as estruturas da face, removendo o excesso de pele. Com isso, é possível garantir:

Diminuição das rugas e linhas de expressão;

Recuperação do tônus muscular;

Melhora da flacidez;

Readequação do contorno facial;

Redução do excesso de pele;

Rejuvenescimento do rosto.

Para garantir esses benefícios e um resultado harmônico, considerando as suas características individuais, é preciso se consultar com um cirurgião plástico qualificado e especializado, que poderá alinhar suas expectativas com as possibilidades reais que o procedimento oferece, realizando a cirurgia de maneira segura e eficaz.

Agende sua consulta com o cirurgião plástico capacitado!

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Acesse o site: https://drdavidsantana.com.br/

Atendimento:

Particular

Unimed

Procedimentos:

Prótese de silicone

Lipo HD

Lipo MD

Abdominoplastia

Prótese de Glúteos

Ritidoplastia

Blefaroplastia

Rinoplastia

Lipo de papada

Preenchimento Facial

Toxina Botulínica

Dr. David Santana, Cirurgião plástico Goiânia, Clínica de Cirurgia Plástica Goiânia, Melhor Cirurgião Plástico Goiânia, Cirurgia Plástica Goiânia, Cirurgião Plástico Goiás, Preenchimento Facial Goiânia, Toxina Botulínica Goiânia, Blefaroplastia Goiânia, Lifting Facial Goiânia, Lipo de Papada Goiânia, Abdominoplastia Goiânia, Abdominoplastia 360 Goiânia, Branquiplastia Goiânia, Cirurgia Pós Bariátrica Goiânia, Ginecomastia Goiânia, Lifting Crural Goiânia, Lipoaspiração Goiânia, Lipo Hd Goiânia, Lipo MD Goiânia, Lipo Goiânia, Lipoenxertia de Glúteos Goiânia, Mamoplastia de Aumento Goiânia, Mamoplastia Redutora Goiânia, Mastopexia Goiânia, Miniabdominoplastia Goiânia, Prótese de silicone Goiânia, Implante de silicone Goiânia, Prótese de Glúteos Goiânia, Otoplastia Goiânia, Cirurgia de orelha de abano Goiânia, Cirurgia de nariz Goiânia, Rinoplastia Goiânia, Toxina botulínica Goiânia, Preenchimento facial Goiânia, Lifting facial Goiânia, Lipo Goiânia, Preenchimento ácido hialurônico Goiânia, Ninfoplastia Goiânia, cirurgia íntima Goiânia