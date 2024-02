Cirurgia Plástica Goiânia – Em quanto tempo consigo ver os resultados da lipoaspiração?

Os resultados da lipoaspiração tornam-se gradualmente visíveis durante o processo de recuperação, mas o tempo exato pode variar de pessoa para pessoa. Nas primeiras semanas após o procedimento, é comum o paciente apresentar edema e equimoses, o que pode mascarar os resultados.

À medida que o inchaço diminui e o corpo se recupera, os contornos refinados e a redução de volume tornam-se mais evidentes. Geralmente, os resultados iniciais podem ser percebidos após algumas semanas, mas é após o terceiro mês que a maioria dos pacientes alcança 80% dos resultados da lipoaspiração.

O resultado final da lipoaspiração pode levar de 6 meses a 1 ano e varia conforme as características pessoais e também dos cuidados tomados pelo paciente. Por isso é essencial seguir as orientações pós-operatórias do cirurgião, manter uma alimentação equilibrada, se hidratar corretamente e praticar exercícios físicos para garantir os benefícios transformadores da lipoaspiração.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

