Cirurgia Plástica Goiânia – Conheça os 5 exames que serão solicitados antes de realizar cirurgias plásticas

Por mais segura que seja, uma cirurgia plástica ainda é um procedimento invasivo e, por isso, representa um risco como qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Para garantir a saúde do paciente e evitar complicações, é necessário realizar alguns exames antes do procedimento, para que seja possível avaliar as condições gerais de saúde do paciente e assegurar que ele está bem para realizar a cirurgia, evitando imprevistos durante o procedimento.

Confira a seguir os 5 principais exames solicitados antes de uma cirurgia plástica:

Exame de sangue

Para verificar a existência de anemia, inflamações, leucemia, infecções virais e bacterianas, além de avaliar e plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Outros exames de sangue no pré-operatório incluem: glicemia, coagulograma, ureia e creatina, beta HCG (para mulheres), TAP e TTAP.

Exame de urina

Para diagnosticar problemas no sistema renal e urinário.

Raio-x de tórax

Especialmente para pacientes fumantes ou com mais de 50 anos, para identificar qualquer alteração no pulmão e as condições do coração.

Avaliação cardiológica

Além do eletrocardiograma podem ser solicitados outros exames que o cardiologista achar necessários. Indicada especialmente para pacientes com história de alterações cardíacas ou com idade acima de 40 anos, para avaliar a função do coração.

Ultrassom

Ultrassom de mamas para avaliar as mamas em caso de cirurgia nesta área e ultrassom abdominal que permite avaliar órgãos e a presença de alterações como hérnia ou diástase dos músculos.

