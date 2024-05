Cirurgia plástica em Brasília: desvendando os mitos e verdades sobre os resultados

A cirurgia plástica é um campo cheio de mitos e informações incorretas. Dr. Reyner Abrantes Stival esclarece os fatos verdadeiros, permitindo que você tome decisões mais conscientes e informadas sobre os procedimentos.

MITOS

Cirurgias plásticas sempre resultam em uma aparência artificial. Profissionais qualificados buscam resultados que harmonizem com as características do paciente, proporcionando um aspecto natural.

Os resultados são imediatos após a cirurgia. A recuperação pode levar semanas ou meses, e os resultados finais só são visíveis após esse período.

VERDADES

Uma vez feita a cirurgia, o resultado dura para sempre. Alguns procedimentos podem precisar de retoques, e fatores como envelhecimento e estilo de vida influenciam a durabilidade dos resultados.

O resultado da cirurgia plástica pode ser revertido. Muitas cirurgias plásticas causam mudanças permanentes na estrutura corporal, como abdominoplastias e liftings faciais.

