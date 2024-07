Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgia plástica e saúde mental: lidando com expectativas realistas e pressões sociais

A relação entre a cirurgia plástica e a saúde mental é complexa e exige uma reflexão profunda. A decisão de se submeter a um procedimento estético é um passo importante que deve ser tomado com responsabilidade, maturidade e consciência dos próprios desejos e objetivos.

A cirurgia plástica pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar a autoestima e a confiança. Porém se a motivação for a busca por aceitação externa ou a pressão social para se encaixar em padrões de beleza irreais, é importante repensar sobre a cirurgia plástica.

A consulta inicial com o cirurgião plástico deve ser um espaço de diálogo aberto e honesto. O profissional deve avaliar as reais expectativas do paciente e explicar em detalhes sobre o procedimento, os possíveis resultados e as limitações da cirurgia evitando desapontamentos futuros.

Conversar abertamente com seu cirurgião sobre seus objetivos pode ajudar a alinhar suas expectativas com o que é realmente possível.

Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgião Plástico em Brasília e em Goiânia

CRM-DF 19495 | RQE 18785 | CRM-GO 17368 | RQE 16154

Especialista em Cirurgia Plástica e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP.

Agende sua consulta:

(61) 99863-4308

Locais de atendimentos:

R&E – Cirurgia Plástica e Estética Avançada

Águas Claras Shopping, Sala 319, Águas Claras, Brasília, DF.

Hospital Master

Rua 1123, N° 232 – St. Marista, Goiânia, GO.