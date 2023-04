Cirurgia Geral Goiânia – Você sabia que existem diferentes tipos de Hemorroidas?

A Hemorroida é uma doença causada pela inflamação, dilatação ou prolapso (desalinhamento) dos vasos sanguíneos do ânus. Apesar de não representar um sério risco para a saúde, ela pode causar bastante desconforto e deve ser tratada para não se agravar e causar problemas mais sérios.

Quanto às causas, a Hemorroidas pode ter origem em diferentes fatores, como esforço evacuatório, gravidez, trauma pelo uso do papel higiênico e predisposição genética. Além disso, ela se divide em diferentes tipos:

Hemorroidas externas

Ocorrem bem ao redor do ânus e apenas vasos sanguíneos na parte externa dos ânus são afetados. O tratamento varia caso a caso, de acordo com os sintomas do paciente, mas pode ser feito através de medicamentos orais ou pomadas e, em casos mais graves, é recomendada a cirurgia para retirada das Hemorroidas.

Hemorroidas internas

Ocorrem quando os vasos sanguíneos no canal anal (parte interna) são afetados. Se divide em quatro graus:

Grau 1: É o mais leve, normalmente tratado com adoção de hábitos saudáveis;

Grau 2: Causa um pouco mais de desconforto para o indivíduo e pode ser tratado através de uma ligadura elástica;

Grau 3: Nesse nível, geralmente a intervenção cirúrgica é recomendada para assegurar a cura do paciente;

Grau 4: É o mais grave e só pode ser tratado através de intervenção cirúrgica.

Hemorroidas mistas

Ocorrem entre o reto e o ânus, vasos sanguíneos na parte interna e externa são afetados. Assim como no caso das Hemorroidas externas, o tratamento irá variar de acordo com a gravidade da doença.

Apesar de existirem diferentes tipos de Hemorroidas, os sintomas entre elas costumam ser parecidos, incluindo sangramento evacuatório, dor ou ardor durante a evacuação e irritação no ânus. Ao notar qualquer um desses sinais, é fundamental procurar assistência médica para receber um diagnóstico adequado e o melhor tratamento!

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99918-8601

Telefone: (62) 3645-3100

Acesse o site: https://drguilhermelamboglia.com.br

Endereço:

Hospital Santa Lúcia – Praça, Av. Cel. Joaquim Lúcio, 28 – Setor Campinas, Goiânia.

Atendimento:

Particular

Convênios

Cirurgias:

Colecistectomia VLP

Histerectomia VLP

Hernioplastia VLP

Laqueadura VLP

Ooforectomia VLP

Hemorroidectomia

Exérese de Cisto Pilonidal

Exérese de Lesões de Pele

Postectomia

Vasectomia

