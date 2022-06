Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Ureterolitíase e o papel da tomografia de abdome

Ureterolitíase é a presença de cálculo renal no ureter (ducto que transporta a urina do rim para a bexiga). Pode ocorrer obstrução urinária, causando sintomas como cólica intensa na região lombar que se irradia para o abdome anterior, geralmente acompanhada de náuseas e vômitos.

A tomografia computadorizada tem sido considerada o método mais preciso no diagnóstico por imagem de cálculos do trato urinário, sendo o exame de imagem de escolha na abordagem do paciente com dor lombar aguda em serviços de emergência.

Por ser um exame rápido e não invasivo com alta sensibilidade (96%) e especificidade (100%) para o diagnóstico de ureterolitíase, também permite a elucidação de outras causas de dor lombar, como apendicite, pielonefrite ou colecistite.

Com a tomografia computadorizada é feita a visualização direta do cálculo no interior do ureter, o principal sinal diagnóstico de ureterolitíase. Também são observados sinais secundários de ureterolitíase que podem auxiliar no diagnóstico de casos duvidosos, além de quantificar o grau de obstrução urinária.

