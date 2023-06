Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Sintomas do pólipo de vesícula biliar

Pólipos vesiculares são lesões na parte interna da vesícula, que geralmente não costumam manifestar sintomas. Alguns pacientes podem apresentar dor na parte superior direita do abdome, seguida de náuseas ou vômitos, sobretudo nos casos de pólipos grandes ou associados a cálculos na vesícula biliar.

Por serem assintomáticos na grande maioria dos casos, os pólipos costumam ser detectados por acaso durante ultrassonografias do abdômen de rotina.

De forma geral, pólipos menores que 5 centímetros são normalmente benignos, e devem ser apenas acompanhados com exames ultrassonográficos para avaliar se ocorrerá alterações no tamanho. Porém aqueles com tamanho entre 5 a 10 mm devem ser analisados com maior cautela através de um exame de ultrassonografia com doppler para poder diferenciar um pólipo neoplásico de um pólipo de colesterol, para ser proposto o tratamento mais adequado.

