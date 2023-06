Psiquiatria Goiânia – O que causa a depressão na terceira idade?

A depressão na terceira idade é uma condição de saúde mental que atinge muitos idosos em todo o mundo. A doença não tem uma causa específica sendo desencadeada por um misto de fatores biológicos, psicológicos e/ou sociais.

Um dos inúmeros motivos que contribuem para o surgimento dessa doença nessa fase da vida se incluem: o afastamento da família e a perda do papel social (como se aposentar e não ter outro propósito de vida), o falecimento do cônjuge e a solidão em si. Também não podemos deixar de citar outros aspectos inerentes ao próprio envelhecimento como limitações físicas, dores persistentes e doenças crônicas que causam grande impacto emocional. Por fim, predisposição genética e alterações neuroquímicas no cérebro também podem estar relacionadas ao desenvolvimento da patologia.

Outro ponto importante a se considerar é que a depressão pode ser comum na terceira idade, mas isso não quer dizer que é normal. Depressão em idosos é uma doença que deve ser tratada. O tratamento com psiquiatra, além do acolhimento dos familiares, o envolvimento em atividades sociais e a terapia são ações que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida dos idosos.

Por isso, se conhece algum idoso com depressão procure ajuda de um psiquiatra.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

