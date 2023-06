Psiquiatria Goiânia – Terapia de Reposição Hormonal e o Sistema Nervoso Central: efeitos sobre o humor e a cognição

A terapia de reposição hormonal (TRH) é um tratamento médico comumente utilizado para tratar os sintomas da menopausa em mulheres. Ela envolve administração de hormônios sintéticos para substituir os naturais que são produzidos pelo corpo, mas que diminuem com o decorrer dos anos.

Os hormônios sexuais, como o estrogênio e a progesterona, desempenham um papel importante na função do sistema nervoso central. Sendo assim, estudos mostram que a terapia pode influenciar positivamente no humor e cognição das mulheres. Saiba mais a seguir!

Benefícios da Reposição Hormonal para o humor e cognição

Em relação ao humor, a Reposição Hormonal melhora os sintomas de depressão e ansiedade. Além disso, ajuda na qualidade do sono e reduz a fadiga, o que pode ter um impacto positivo no bem-estar emocional feminino.

Em relação à cognição, a terapia contribui para a função cognitiva, como a memória e atenção. No entanto, os efeitos são complexos e podem depender de diversos fatores, como o momento em que a TRH é ativada e a dosagem dos hormônios utilizados.

É importante reforçar que o tratamento pode ter efeitos colaterais, como aumento do risco de doenças cardiovasculares e câncer de mama. Por isso, é fundamental que as mulheres discutam os prós e contras com seus médicos antes de iniciá-lo.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Tratamento de psiquiatria em Goiânia, Melhor psiquiatra em Goiânia, Clínica de psiquiatria Goiânia, Psicoterapia em Goiânia, Psicoterapeuta em Goiânia, Tratamento de depressão em Goiânia, Tratamento de ansiedade em Goiânia, Tratamento de transtornos de humor em Goiânia, Tratamento de Esquizofrenias em Goiânia, Tratamento de dependência química em Goiânia, Tratamento de alcoolismo em Goiânia, Tratamento de obesidade em Goiânia, Tratamento de bulimia em Goiânia, Tratamento de anorexia em Goiânia, Tratamento de insônias em Goiânia, tratamento de TDAH em Goiânia, Tratamento de síndrome do pânico em Goiânia, tratamento de Transtorno Obsessivo-Compulsivo em Goiânia, Tratamento de insônia Goiânia