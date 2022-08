Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Qual o benefício da tomografia de abdome no diagnóstico da ureterolitíase?

A ureterolitíase se refere à presença de um cálculo renal no ureter (canal que leva a urina do rim para a bexiga). Ou seja, o cálculo localizado nos rins desce e impacta no ureter, causando sintomas como cólica intensa, náuseas e vômitos.

A partir da suspeita clínica frente a um episódio sintomático de cólica renal, a investigação complementar é essencial para confirmação diagnóstica. O exame de imagem de escolha é a tomografia computadorizada cuja sensibilidade é de aproximadamente 95%, e especificidade de aproximadamente 98%.

A tomografia computadorizada do abdome permite identificação detalhada das estruturas anatômicas, como a visualização direta do cálculo no interior do ureter, fazendo a identificação de diagnósticos diferenciais para cólica renal. Também faz a avaliação da densidade dos cálculos que contribui para o planejamento do tratamento.

