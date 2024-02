Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Quais são as recomendações gerais para o exame holter?

As recomendações gerais para o Holter, um monitoramento ambulatorial contínuo do ritmo cardíaco, tem como objetivo assegurar resultados precisos e informativos. Antes do procedimento, é aconselhável informar o profissional de saúde sobre medicamentos em uso e condições médicas preexistentes. Durante o exame, o paciente utiliza um dispositivo portátil que registra a atividade elétrica do coração por 24 a 48 horas.

É crucial manter um diário detalhado, registrando atividades, sintomas e horários, para correlacionar com as leituras cardíacas. Evitar água excessiva no local dos eletrodos e seguir as instruções quanto a banhos e atividades físicas também são práticas importantes. O paciente deve informar qualquer desconforto ou mau funcionamento do equipamento imediatamente.

Após o Holter, a devolução pontual do dispositivo e do diário é essencial para uma análise completa. Essas diretrizes colaboram para um diagnóstico mais preciso de arritmias cardíacas e distúrbios relacionados.

Agende seu exame de Holter no Centro de Imagem São Silvestre!

